В ФРГ высказались о необходимости передачи Украине активов России: хотим достичь перемирия

Глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Торстен Фрай в интервью FAZ отметил, что вопрос передачи Украине замороженных российских активов в Европе требует более детального рассмотрения.
Фрай признал, что, несмотря на очевидную логичность такого шага с точки зрения справедливости, следует принимать во внимание и существующие возражения против этой инициативы.
«Мы не должны позволить России играть с нами. Однако если мы хотим достичь перемирия мирными средствами, то инструментов у нас не так много. Поэтому я за использование всех доступных средств», — пояснил глава.
Ранее KP.RU писал, что шесть стран Европы выступили за заморозку российских активов до мира на Украине. Среди них — Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания.