Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

Температурный режим будет приятным. В понедельник днем около +20, ночью — порядка +10. К субботе воздух прогреется до +25, однако в воскресенье, судя по прогнозам, дневная температура вновь опустится до +20 градусов, пройдут осадки. Дожди ожидаются и во вторник. Тогда вместе с облачной системой фронта в столицу придут и ливни, и грозы. Во время грозы вероятен порывистый ветер. Относительно ясными и сухими выдадутся среда и четверг.