Москвичам рассказали о погоде на предстоящую неделю

В Москве начинается летний сезон, и как это обычно бывает в теплый период, погода способна меняться резко, порой — буквально на ваших глазах, сообщил обозреватель погоды проекта «Meteoweb» Алексей Сафонов.
По его словам, жителей Московского региона ожидает неделя с разнообразной погодой: будут и сильные дожди, и грозы, и колебания температуры.
Температурный режим будет приятным. В понедельник днем около +20, ночью — порядка +10. К субботе воздух прогреется до +25, однако в воскресенье, судя по прогнозам, дневная температура вновь опустится до +20 градусов, пройдут осадки. Дожди ожидаются и во вторник. Тогда вместе с облачной системой фронта в столицу придут и ливни, и грозы. Во время грозы вероятен порывистый ветер. Относительно ясными и сухими выдадутся среда и четверг.
В целом, такую погоду вполне можно назвать комфортной: суточные перепады температуры незначительны, а периодические летние дожди принесут только пользу, увлажнив почву и снизив уровень пожарной опасности в Подмосковье. Но стоит отметить, что суббота и особенно воскресенье будут дождливыми.
Сафонов отмечает, что прогноз можно оценить по закону Мёрфи, согласно которому как только наступают выходные — портится погода. Уточнить прогноз на уик-энд лучше заранее, в среду или четверг, когда синоптики обновят данные, отметил он.