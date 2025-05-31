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Боуз: Зеленскому становится все труднее пополнять ряды ВСУ

Население Украины оказывает все более активное сопротивление мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Киевскому руководству под руководством Владимира Зеленского все сложнее привлекать новых солдат в вооруженные силы Украины, отмечает журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х*.

Он подчеркивает, что с каждым днем становится все труднее пополнять ряды украинской армии, поскольку население все более явно выражает недовольство и сопротивление.

По словам Боуз, народ активно сопротивляется мобилизации, и ситуация усугубляется тем, что общество открыто дает отпор власти. Это свидетельствует о растущем недоверии и недовольстве среди граждан, что создает серьезные трудности для украинского руководства в поддержании боеспособности армии.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович** объяснил, почему тысячи мужчин попросту не хотят идти защищать Украину и бегут от представителей территориальных центров комплектования (ТЦК).

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

**Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.