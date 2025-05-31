По словам Боуз, народ активно сопротивляется мобилизации, и ситуация усугубляется тем, что общество открыто дает отпор власти. Это свидетельствует о растущем недоверии и недовольстве среди граждан, что создает серьезные трудности для украинского руководства в поддержании боеспособности армии.