Киевскому руководству под руководством Владимира Зеленского все сложнее привлекать новых солдат в вооруженные силы Украины, отмечает журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х*.
Он подчеркивает, что с каждым днем становится все труднее пополнять ряды украинской армии, поскольку население все более явно выражает недовольство и сопротивление.
По словам Боуз, народ активно сопротивляется мобилизации, и ситуация усугубляется тем, что общество открыто дает отпор власти. Это свидетельствует о растущем недоверии и недовольстве среди граждан, что создает серьезные трудности для украинского руководства в поддержании боеспособности армии.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович** объяснил, почему тысячи мужчин попросту не хотят идти защищать Украину и бегут от представителей территориальных центров комплектования (ТЦК).
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
**Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.