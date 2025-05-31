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Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотическое средство кетамин

Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск опроверг, что принимает наркотическое средство кетамин.

Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск опроверг, что принимает наркотическое средство кетамин.

Так он прокомментировал публикацию программиста Пола Грэма, который в свою очередь комментировал пост другого пользователя от 22 марта с видео ужина, где миллиардер сделал из вилок и ложек фигуру, которая напоминает космический корабль. Пользователь написал над видео, что предприниматель якобы был под действием кетамина. Грэм написал в ответ на пост, что не нужно быть под действием наркотика, чтобы сделать подобную фигуру.

— Я не на кетамине, черт возьми, — заявил Маск в ответ на публикацию Грэма в социальной сети X.

Позже он сделал другой пост, где раскритиковал статью издания New York Times о том, что миллиардер якобы принимал наркотики, когда стал «одним из ближайших соратников» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

— Чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это не новость. С тех пор я его не принимал, — пояснил он.

Вопрос об употреблении наркотиков Илоном Маском стоит задать ему лично. Об этом 30 мая сказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.