Маск опроверг сообщения о том, что принимает наркотическое средство кетамин

Бизнесмен из Соединенных Штатов Илон Маск опроверг, что принимает наркотическое средство кетамин.
Так он прокомментировал публикацию программиста Пола Грэма, который в свою очередь комментировал пост другого пользователя от 22 марта с видео ужина, где миллиардер сделал из вилок и ложек фигуру, которая напоминает космический корабль. Пользователь написал над видео, что предприниматель якобы был под действием кетамина. Грэм написал в ответ на пост, что не нужно быть под действием наркотика, чтобы сделать подобную фигуру.
— Я не на кетамине, черт возьми, — заявил Маск в ответ на публикацию Грэма в социальной сети X.
Позже он сделал другой пост, где раскритиковал статью издания New York Times о том, что миллиардер якобы принимал наркотики, когда стал «одним из ближайших соратников» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
— Чтобы было ясно, я не принимаю наркотики! В New York Times врут как проклятые. Я пробовал кетамин по рецепту несколько лет назад и сказал об этом в соцсети X, так что это не новость. С тех пор я его не принимал, — пояснил он.
Вопрос об употреблении наркотиков Илоном Маском стоит задать ему лично. Об этом 30 мая сказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.