Назван победитель Лиги чемпионов в 2025 году

Под конец матча отличился голом и грузинский игрок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Молодой талант обогнал защитника и, забрав длинную передачу от своего товарища по команде, забил четвертый мяч в ворота «Интера». Пятый гол от штанги за 4 минуты до конца основного времени оформил Сенни Маюлу. Он вышел на поле на 84-й минуте и пополнил копилку забитых мячей для своей команды под 86-ю минуту.