Футболисты французского клуба победили в финале ЛЧ.
В финале Лиги чемпионов победил французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Футболисты подняли кубок после разгрома соперников из итальянского «Интера». Россияне столкнулись со сбоями в работе онлайн-кинотеатра Okko, единственного сервиса, получившего права на освещение события. Встреча закончилась со счетом 5:0.
Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими забил первый гол на 12-й минуте игры. Спустя восемь минут в воротах итальянцев снова оказался мяч, его забил полузащитник 19-летний Дезире Дуэ. На 63 минуте он повторил успех, добыв третий гол для своей команды. Во время празднования он снял футболку, что является нарушением правил. В связи с этим арбитр выписал ему желтую карточку.
Под конец матча отличился голом и грузинский игрок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия. Молодой талант обогнал защитника и, забрав длинную передачу от своего товарища по команде, забил четвертый мяч в ворота «Интера». Пятый гол от штанги за 4 минуты до конца основного времени оформил Сенни Маюлу. Он вышел на поле на 84-й минуте и пополнил копилку забитых мячей для своей команды под 86-ю минуту.
В ночь на 1 июня, когда проходил финал Лиги чемпионов, сервис Okko столкнулся со сбоями. Позднее ситуация наладилась и онлайн-кинотеатр снова заработал.