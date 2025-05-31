Ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре

В воскресенье, 1 июня, Земли достигнет облако плазмы от крупнейшего в этом году солнечного выброса, сообщают ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчетам специалистов, плазма движется с рекордной скоростью около 1200 км/с и достигнет нашей планеты около 16:00 по московскому времени.