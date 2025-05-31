Ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре

В воскресенье, 1 июня, Земли достигнет облако плазмы от крупнейшего в этом году солнечного выброса, сообщают ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчетам специалистов, плазма движется с рекордной скоростью около 1200 км/с и достигнет нашей планеты около 16:00 по московскому времени.
Ожидается, что это явление вызовет мощную магнитную бурю уровня G4, которая может привести к серьезным нарушениям в работе радиосвязи, спутниковых систем и навигации. Уникальной особенностью предстоящего события станет возможность наблюдения полярных сияний даже в тропических широтах. Точный прогноз силы магнитной бури будет опубликован позднее.
«Расчеты подтверждают исключительно высокую скорость плазмы, около 1,2 тыс. км/с. На преодоление расстояния в 150 млн км, разделяющих Землю и Солнце, плазме потребуется всего около 37 часов. Предварительный приход газового облака к Земле ожидается 1 июня около 16:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
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