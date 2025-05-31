ПСЖ Матвея Сафонова разгромил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Подопечные испанского тренера Луиса Энрике забили два гола уже в первом тайме. Сначала отличился марокканский защитник Ашраф Хакими (12-я минута), удвоил преимущество 19-летний полузащитник Дезире Дуэ (20-я минута). Он же довёл счёт до крупного на 63-й минуте. Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина», грузинский вингер Хвича Кварацхелия через десять минут оформил 4:0, а довершил разгром ещё один 19-летний вундеркинд — Сенни Маюлу. Матвей Сафонов остался на скамейке, ворота ПСЖ защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Для ПСЖ эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории. В прошлом сезоне трофей завоевал «Реал», победивший в финале дортмундскую «Боруссию».
Теперь парижанам предстоит матч за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который стал победителем Лиги Европы. Встреча состоится 13 августа в итальянском Удине. Это будет 50-й розыгрыш трофея.