ПСЖ Матвея Сафонова разгромил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Подопечные испанского тренера Луиса Энрике забили два гола уже в первом тайме. Сначала отличился марокканский защитник Ашраф Хакими (12-я минута), удвоил преимущество 19-летний полузащитник Дезире Дуэ (20-я минута). Он же довёл счёт до крупного на 63-й минуте. Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина», грузинский вингер Хвича Кварацхелия через десять минут оформил 4:0, а довершил разгром ещё один 19-летний вундеркинд — Сенни Маюлу. Матвей Сафонов остался на скамейке, ворота ПСЖ защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.