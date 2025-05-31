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ПСЖ Матвея Сафонова разгромил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Французский ПСЖ разгромил итальянский «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые выиграл трофей. Парижский клуб, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, взял верх со счётом 5:0. Матч состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, игру обслуживал румынский судья Иштван Ковач.

Источник: Life.ru

Подопечные испанского тренера Луиса Энрике забили два гола уже в первом тайме. Сначала отличился марокканский защитник Ашраф Хакими (12-я минута), удвоил преимущество 19-летний полузащитник Дезире Дуэ (20-я минута). Он же довёл счёт до крупного на 63-й минуте. Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина», грузинский вингер Хвича Кварацхелия через десять минут оформил 4:0, а довершил разгром ещё один 19-летний вундеркинд — Сенни Маюлу. Матвей Сафонов остался на скамейке, ворота ПСЖ защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Для ПСЖ эта победа в Лиге чемпионов стала первой в истории. В прошлом сезоне трофей завоевал «Реал», победивший в финале дортмундскую «Боруссию».

Теперь парижанам предстоит матч за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма», который стал победителем Лиги Европы. Встреча состоится 13 августа в итальянском Удине. Это будет 50-й розыгрыш трофея.