Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Православная церковь 1 июня вспоминает святых Иоанна Готфского и Иоанна Угличского. В народе принято праздновать Иоаннов день. Однако существует еще одно название — Иван Долгий. Все дело в том, что 1 июня было принято работать на огороде с утра до ночи.
Что нельзя делать 1 июня.
Не рекомендуется долго спать. Нельзя 1 июня давать в долг хлеб. Предки верили, что подобное может спровоцировать трудности. Не следует плохо отзываться о погоде, установившейся в названный день. Считается, что град может побить весь урожай.
Что можно делать 1 июня.
По традиции, 1 июня работали на огороде с утра до ночи. Кроме того, было принято следить за погодой, чтобы узнать, каким выдастся первый месяц лета.
Согласно приметам, отсутствие росы предсказывает дождь. Вместе с тем дождливая погода в первый день лета говорит про теплый июнь.
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