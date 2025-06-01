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Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Собрали приметы и запреты на 1 июня, когда празднуют Иоаннов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 июня вспоминает святых Иоанна Готфского и Иоанна Угличского. В народе принято праздновать Иоаннов день. Однако существует еще одно название — Иван Долгий. Все дело в том, что 1 июня было принято работать на огороде с утра до ночи.

Что нельзя делать 1 июня.

Не рекомендуется долго спать. Нельзя 1 июня давать в долг хлеб. Предки верили, что подобное может спровоцировать трудности. Не следует плохо отзываться о погоде, установившейся в названный день. Считается, что град может побить весь урожай.

Что можно делать 1 июня.

По традиции, 1 июня работали на огороде с утра до ночи. Кроме того, было принято следить за погодой, чтобы узнать, каким выдастся первый месяц лета.

Согласно приметам, отсутствие росы предсказывает дождь. Вместе с тем дождливая погода в первый день лета говорит про теплый июнь.

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