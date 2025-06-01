Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Православная церковь 1 июня вспоминает святых Иоанна Готфского и Иоанна Угличского. В народе принято праздновать Иоаннов день. Однако существует еще одно название — Иван Долгий. Все дело в том, что 1 июня было принято работать на огороде с утра до ночи.