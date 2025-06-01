День друга по переписке и День защиты детей: какие праздники отмечают в России и мире 1 июня

День защиты детей был утвержден в 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин, а в 1950 году состоялось первое празднование. В эту дату в школах проводят конкурсы и спортивные соревнования, а детям дарят подарки. Также организуются концерты, фестивали, выставки и ярмарки, а музеи, театры и парки проводят тематические мероприятия. Одним из главных символов этого праздника являются воздушные шарики, которые 1 июня раздают детям на улицах.