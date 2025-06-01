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День друга по переписке и День защиты детей: какие праздники отмечают в России и мире 1 июня

1 июня в России и мире отмечают День защиты детей, однако в эту дату справляют и другие праздники, связанные с разными сферами жизни общества, например, День друга по переписке и День «Скажи что-нибудь приятное».

1 июня в России и мире отмечают День защиты детей, однако в эту дату справляют и другие праздники, связанные с разными сферами жизни общества, например, День друга по переписке и День «Скажи что-нибудь приятное».

День защиты детей.

День защиты детей был утвержден в 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин, а в 1950 году состоялось первое празднование. В эту дату в школах проводят конкурсы и спортивные соревнования, а детям дарят подарки. Также организуются концерты, фестивали, выставки и ярмарки, а музеи, театры и парки проводят тематические мероприятия. Одним из главных символов этого праздника являются воздушные шарики, которые 1 июня раздают детям на улицах.

День друга по переписке.

День друга по переписке придумала американка по имени Рози Толл, которая любила общаться с друзьями посредством писем. В эту дату принято отправлять своим друзьям послания на бумаге, а чтобы этот праздник стал еще интереснее, можно научиться каллиграфии и купить специальные почтовые марки.

День «Скажи что-нибудь приятное».

День «Скажи что-нибудь приятное» придумали отмечать священники из американского города Чарльстон, призвав в эту дату проявить как можно большое добра в адрес детей. Позже в список тех, кому нужно сказать приятные слова, добавили врачей, учителей, водителей и других. А уже потом стало принято говорить добрые слова всем людям.