Народный календарь. Почему нельзя работать в огороде в Василисков день, 4 июня

В народном календаре 4 июня прозвали Василиском, Василисковым днем и Соловьиным днем. Православные в эту дату вспоминают мученика Василиска.
В мифологии василиск считается царем всех змей. При этом его облик разнится: кто-то описывал это существо как огромного змея, а кто-то — как петуха с крыльями дракона и хвостом ящерицы. Считалось, что василиск может вылупиться из яйца курицы, которое высидела жаба.
В эту дату старались не заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде. Считалось, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь васильки да полынь. В народе говорили: «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились». В этот день в целом старались сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу.
Нельзя пойманного на Василисков день соловья оставлять у себя дома, так как его пение может привлечь в семью большие беды. А если продать птицу в этот день, то можно улучшить свое финансовое положение. Интересно, что купленный соловей, которого поймали 4 июня, может принести удачу и счастье.
Приметы погоды:
Сильный туман и обильные росы — урожай будет хорошим.
Если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится.
Если появилось много оводов и пауков, то получится собрать хороший урожай огурцов.
Если ночью соловей запел, то погода будет ясной.
Именины отмечают: Павел, Фаддей, Федор, Софья, Владимир, Даниил, Дмитрий, Захар, Иван, Михаил, Макар.