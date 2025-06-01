Народный календарь. Почему нельзя работать в огороде в Василисков день, 4 июня

В эту дату старались не заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде. Считалось, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь васильки да полынь. В народе говорили: «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились». В этот день в целом старались сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу.