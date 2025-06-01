День защиты детей: история праздника, как отмечают и что дарят детям

Другая популярная дата для этого праздника — 20 ноября, так как в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция прав ребенка. 20 ноября Всемирный день ребенка празднуют во Франции, Италии, Индии и других странах.