День защиты детей: история праздника, как отмечают и что дарят детям

В России многие дети ждут 1 июня, ведь именно в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. О том, какая история у этого праздника и как его отмечают, — в материале «Вечерней Москвы».
История праздника.
Первым праздником, напоминающим современный День защиты детей, можно считать День розы, который инициировал американский пастор Чарльз Леонард. Во второе воскресенье июня 1857 года он провел особую службу, которую посвятил детям. Позже праздник стали называть Цветочным воскресеньем, а затем и Днем защиты детей.
Вопрос о защите прав ребенка вновь стал актуальным после Первой мировой войны. После ее окончания десятки тысяч детей оказались на грани нищеты. Тогда основательнице британского Фонда спасения детей Эглантайн Джебб пришла идея сформулировать первую в мире декларацию о защите прав детей.
Спустя пять лет, в 1924 году, Лига наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка, в которой говорилось о необходимости предоставления ребенку всех средств, необходимых для его нормального развития, и о помощи беспризорникам и сиротам.
В 1925 году в Женеве была проведена Всемирная конференция по благополучию детей, на которой было принято учредить официальный День защиты детей, но так как конкретной даты не было предложено, то в каждой стране выбрали разные даты.
В 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин — 1 июня объявлен Днем защиты детей, а в 1950 году состоялось первое празднование.
Когда отмечают праздник в разных странах.
День защиты детей 1 июня отмечают, в частности, в России, Вьетнаме, Эстонии, Болгарии, Латвии, Армении, Китае и других.
Другая популярная дата для этого праздника — 20 ноября, так как в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция прав ребенка. 20 ноября Всемирный день ребенка празднуют во Франции, Италии, Индии и других странах.
Также в некоторых государствах есть свой национальный день в честь детей:
Парагвай — 16 августа;Панама — третье воскресенье июля;Мексика — 30 апреля;Япония — 3 марта (Праздник девочек) и 5 мая (Праздник мальчиков);Турция — 23 апреля;Германия — 20 сентября.страны Африки — 16 июня.
Как отмечают День защиты детей.
1 июня многие школы и прочие образовательные учреждения проводят конкурсы и спортивные соревнования, дарят подарки детям. К тому же в России в этот день организуются концерты, фестивали, выставки и ярмарки, а музеи, театры и парки проводят тематические мероприятия.
Одним из главных символов Дня защиты детей являются воздушные шарики, которые в эту дату раздаются детям. Сами дети участвуют в мастер-классах по танцам, музыке и живописи, конкурсах рисунков, спектаклях и выставках поделок.
Не менее важным в этот день является проведение благотворительных акций, направленных на помощь и защиту для детей. Многие россияне жертвуют деньги, чтобы помочь детям, оказавшимся в приютах.
На уровне государства проводятся пресс-конференции и круглые столы на тему детства и защиты прав несовершеннолетних.
Что подарить ребенку на День защиты детей.
1 июня принято также дарить подарки как своим, так и чужим детям. В качестве презента ребенку можно выбрать:
книгу (в том числе интерактивную или развивающую);товары для творческого развития: пластилин, краски, конструктор и так далее;настольные игры;игрушки;поход в места развлечений: парк аттракционов, аквапарк, батутный центр, игровую зону и так далее.