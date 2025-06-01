В Россию по QR-коду: Для безвизовых туристов вводят цифровую регистрацию

С 30 июня для въезда в Россию иностранцев из стран с безвизовым режимом обяжут предъявлять QR-код на границе. Подробнее о новых законах читайте в материале KP.RU.
Это правило распространяется на граждан Грузии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств ближнего зарубежья.
Для получения QR-кода, путешественникам нужно не позднее чем за 72 часа до прибытия пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID», специально созданное для иностранцев. После оформления система выдаст QR-код, который потребуется предъявить на пограничном контроле.
В экстренных случаях, например, при необходимости срочного въезда из-за смерти близкого родственника, зарегистрироваться и получить QR-код разрешено не позднее чем за 4 часа до приезда.
Ранее стало известно, что с начала года Россию в качестве туристов посетили практически 22 тысячи граждан стран Европейского Союза. Чаще всего среди европейцев в наше государство приезжали жители Польши, Эстонии и Германии.