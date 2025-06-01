Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россию по QR-коду: Для безвизовых туристов вводят цифровую регистрацию

Безвизовых туристов обязуют предоставлять QR-код для въезда в Россию с 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 30 июня для въезда в Россию иностранцев из стран с безвизовым режимом обяжут предъявлять QR-код на границе. Подробнее о новых законах читайте в материале KP.RU.

Это правило распространяется на граждан Грузии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других государств ближнего зарубежья.

Для получения QR-кода, путешественникам нужно не позднее чем за 72 часа до прибытия пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID», специально созданное для иностранцев. После оформления система выдаст QR-код, который потребуется предъявить на пограничном контроле.

В экстренных случаях, например, при необходимости срочного въезда из-за смерти близкого родственника, зарегистрироваться и получить QR-код разрешено не позднее чем за 4 часа до приезда.

Ранее стало известно, что с начала года Россию в качестве туристов посетили практически 22 тысячи граждан стран Европейского Союза. Чаще всего среди европейцев в наше государство приезжали жители Польши, Эстонии и Германии.