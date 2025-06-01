В Россию по QR-коду: Для безвизовых туристов вводят цифровую регистрацию

Для получения QR-кода, путешественникам нужно не позднее чем за 72 часа до прибытия пройти регистрацию через мобильное приложение «Госуслуги RuID», специально созданное для иностранцев. После оформления система выдаст QR-код, который потребуется предъявить на пограничном контроле.