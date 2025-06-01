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Новые правила въезда в РФ с 30 июня: что изменится для иностранных граждан

Все иностранцы при въезде в Россию будут сдавать биометрию с 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

С 30 июня текущего года все иностранные граждане при въезде в РФ, пересекая границу через любой пункт пропуска, будут обязаны сдавать биометрические данные, то есть отпечатки пальцев и изображение лица. Более подробно с нововведением можно ознакомиться в материале на сайте KP.RU.

Данный законопроект касается иностранцев не только из безвизовых государств. Но граждан Белоруссии это по-прежнему не касается. Они смогут приезжать в Россию без биометрии и QR-кодов.

Отметим, что это второй этап эксперимента по созданию «цифровых профилей» иностранных туристов. Первый этап стартовал в декабре 2024 года. Тогда тогда сдать биометрию можно было только в некоторых пунктах пропуска, преимущественно в аэропортах Москвы.

Напомним, что проект электронных виз запустили в России с 1 августа 2023 года. С тех пор иностранцы могут оформить визу для туризма, бизнеса, гуманитарных целей или гостевых поездок. Для этого нужно заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Изначально в программу были включены только 52 государства.