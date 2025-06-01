Новые правила въезда в РФ с 30 июня: что изменится для иностранных граждан

Напомним, что проект электронных виз запустили в России с 1 августа 2023 года. С тех пор иностранцы могут оформить визу для туризма, бизнеса, гуманитарных целей или гостевых поездок. Для этого нужно заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Изначально в программу были включены только 52 государства.