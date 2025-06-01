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Что изменится в деятельности аптек с июня 2025 года: утверждены новые правила

В России аптеки не смогут продавать просроченные и поддельные лекарства с июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские законодатели подготовили некоторые нововведения в деятельность аптек, которые вступят в силу с 1 июня текущего года.

В первый день лета российские аптеки ожидает новшество. Теперь продажа просроченных или контрафактных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе.

Схожая система уже введена и действует, например, при торговле молочными продуктами в магазинах. При продаже кассир считывает маркировку, иначе не будет выбит товарный чек, данные автоматически сверяются со специальной информационной системой.

Если обнаруживается несоответствие — например, истек срок годности или по каким-то причинам распространение определенной партии лекарств приостановлено — продажа блокируется.

Помимо этого, с 1 июня российские аптеки станут относиться к системе здравоохранения (ранее они считались торговлей). Это в свою очередь означает, что их сотрудники смогут воспользоваться льготами, которые положены работникам здравоохранения.

Подробнее о всех законах, которые начнут действовать в России с 1 июня 2025 года, читайте в материале на сайте KP.RU.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин перечислил наиболее значимые для россиян законодательные инициативы, которые начнут действовать с июня этого года в стране.