Что изменится в деятельности аптек с июня 2025 года: утверждены новые правила

Российские законодатели подготовили некоторые нововведения в деятельность аптек, которые вступят в силу с 1 июня текущего года.
В первый день лета российские аптеки ожидает новшество. Теперь продажа просроченных или контрафактных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе.
Схожая система уже введена и действует, например, при торговле молочными продуктами в магазинах. При продаже кассир считывает маркировку, иначе не будет выбит товарный чек, данные автоматически сверяются со специальной информационной системой.
Если обнаруживается несоответствие — например, истек срок годности или по каким-то причинам распространение определенной партии лекарств приостановлено — продажа блокируется.
Помимо этого, с 1 июня российские аптеки станут относиться к системе здравоохранения (ранее они считались торговлей). Это в свою очередь означает, что их сотрудники смогут воспользоваться льготами, которые положены работникам здравоохранения.
Подробнее о всех законах, которые начнут действовать в России с 1 июня 2025 года, читайте в материале на сайте KP.RU.
Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин перечислил наиболее значимые для россиян законодательные инициативы, которые начнут действовать с июня этого года в стране.