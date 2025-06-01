Высокий сезон: продолжение «Игры в кальмара» и новинка от создателя «Паразитов»

Дикий боди-хоррор о безумном стремлении к идеалу полон не самых приятных крупных планов, которые переварить сможет не каждый зритель, зато оценит поклонник жанра. По сюжету женщина с двумя дочерьми выходит замуж за состоятельного, как она думает, мужчину, но после его внезапной смерти она оказывается в еще больших долгах. Выбраться из финансовой ямы может помочь удачное замужество ее старшей, вот только ни лицом, ни фигурой та не вышла, поэтому девушку начинают подгонять под стандарты красоты самыми изощренными способами.