Высокий сезон: продолжение «Игры в кальмара» и новинка от создателя «Паразитов»

В июне начинается «Высокий сезон» — экшен-драма, снятая режиссером «ЮЗЗЗ» во Вьетнаме, о том, куда приводит любовь в мире больших денег и преступных связей, которая разыграется на фоне солнечного побережья. Поклонников корейского контента ждет новый сезон «Игры в кальмара» и новинка от сценариста «Паразитов» — комедия «Напарник на выборах». В числе самых долгожданных продолжений — новые сезоны «Медведя» и «Джинни и Джорджии». «Известия» — о главных новинках онлайн-кинотеатров в мае.
«Джинни и Джорджия» (3 сезон), 18+
5 июня, Netflix.
Продолжение популярной комедийной драмы о молодой матери Джорджии и ее детях Джинни и Остине, которые пытаются начать жизнь с чистого листа в новом городе и спрятаться от мрачного прошлого. Параллельно с устройством личной жизни главные героини должны разобраться в собственных отношениях. Финал второго сезона оставил поклонников истории в томительном предвкушении — Джорджию арестовали за убийство в тот момент, когда, казалось бы, всё начало налаживаться. Спойлер: в третьем сезоне мы увидим героиню с браслетом на ноге.
«Арт-детективы», 18+
10 июня, Amediateka.
Захватывающий криминальный детектив о преступлениях в мире большого искусства. Харизматичному следователю Мику Палмеру и прямолинейному констеблю Шизие Малик предстоит расследовать самые резонансные дела, связанные с золотом викингов, работами Бэнкси, коллекционным винилом. Для Мика это личное — его отец один из самых известных арт-мошенников Великобритании. Премьера в России состоится одновременно со всем миром.
«Высокий сезон», 18+
11 июня, Okko, START.
Международный проект от режиссера криминальной драмы «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова, вдохновленный гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи. Съемки проходили во Вьетнаме. Молодая пара Миша и Аня проводят на побережье романтический отпуск. Но внезапно прошлое девушки разрушает идиллию — после случайной встречи с бывшим, которого считала мертвым, она исчезает. Миша пытается отыскать возлюбленную, не подозревая, что окажется втянут в преступный мир.
«Кракен», 12+
12 июня, Kion.
Один из лидеров весеннего отечественного кинопроката с Александром Петровым, Дианой Пожарской и Виктором Добронравовым в главных ролях. Группа моряков отправляется на поиски пропавшей субмарины — российского ракетного подводного крейсера специального назначения, который исчез во время секретной миссии в Гренландском море. Экипаж не подозревает, что на глубине ему предстоит столкнуться с гигантским чудовищем, обладающим высоким интеллектом.
«Легенды наших предков», 12+
13 июня, Wink.
Впервые публика увидела новую работу уральского режиссера Ивана Соснина в апреле на 47-м Московском международном кинофестивале, где картина была представлена в конкурсе «Русские премьеры». По сюжету репортер из Екатеринбурга в исполнении Александра Яценко после поездки по заданию редакции в затерянное селение начинает слышать древнего духа, который просит о помощи.
«Напарник на выборах», 18+
19 июня, «Иви».
Южнокорейский мини-сериал от сценариста фильма-триумфатора «Оскара» 2020 года «Паразиты» Хан Джин-вона. «Напарник на выборах» — его режиссерский дебют. В центре сюжета примерный старшеклассник Но Сэ-хун, который соглашается принять участие в выборах в школьный совет в качестве напарника основного кандидата — только чтобы улучшить свой имидж, но постепенно сам выходит на первый план.
«Железное сердце», 18+
24 июня, Disney+
Мини-сериал посвящен героине комиксов Marvel. В центре сюжета гениальная юная изобретательница Рири Уильямс, которая создает самые совершенные доспехи в стиле брони Железного человека. В главной роли — Доминик Торн, которая ранее дебютировала в образе супергероя Железное сердце в фильме «Черная пантера: Ваканда навеки» 2022 года.
«Медведь» (4 сезон), 18+
25 июня, Hulu.
Самая вкусная с точки зрения великолепного актерского состава, атмосферы и сюжета, который держит в напряжении и заставляет сопереживать, кулинарная драма последних лет. Предыдущие сезоны «Медведя» имели оглушительный успех и многократно были отмечены на премиях Гильдии актеров, «Эмми» и «Золотой глобус», а звезду «Бесстыжих» Джереми Аллена Уайта сделали новым секс-символом. В четвертом сезоне его герою — шеф-повару Карми — придется превозмочь себя, чтобы выжить в конкурентной борьбе и не свалиться с той высоты, на которую поднялась его команда. В продолжении вернутся любимцы аудитории, в частности Айо Эдебири в роли Сидни и Эбон Росс-Бакрак в роли Ричи.
«Игра в кальмара» (3 сезон), 18+
27 июня, Netflix.
Смертельная игра продолжается, впереди — последняя битва и новые ставки. Зрителей ждет кульминация истории о состязаниях на выживание, ставшей прорывом и главным хитом 2021 года. Судя по трейлеру, Сон Ги-хун продолжит борьбу в компании ключевых персонажей из предыдущей части. Главная интрига анонса — плач ребенка.
«Дым», 18+
27 июня, Apple TV+
Криминальный детектив по сценарию Денниса Лихейна, чьи литературные произведения не раз были экранизированы. В числе киноадаптаций — «Остров проклятых», «Закон ночи», «Таинственная река». «Дым» — мини-сериал в жанре криминальной драмы о расследовании серийных поджогов.
«Гадкая сестра», 18+
30 июня, Wink.
Дикий боди-хоррор о безумном стремлении к идеалу полон не самых приятных крупных планов, которые переварить сможет не каждый зритель, зато оценит поклонник жанра. По сюжету женщина с двумя дочерьми выходит замуж за состоятельного, как она думает, мужчину, но после его внезапной смерти она оказывается в еще больших долгах. Выбраться из финансовой ямы может помочь удачное замужество ее старшей, вот только ни лицом, ни фигурой та не вышла, поэтому девушку начинают подгонять под стандарты красоты самыми изощренными способами.
«Уик — это боль», 18+
Июнь, «Кинопоиск».
В июне в российский прокат выходит «Балерина» — пятый фильм франшизы «Джон Уик». А онлайн-пользователям станет доступен документальный фильм «Уик — это боль», посвященный истории создания легендарной серии боевиков. В числе рассказчиков — бессменный режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски, исполнитель главной роли Киану Ривз, а также участники съемочной группы. Также в фильме покажут эксклюзивные кадры со съемок.