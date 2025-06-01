Астроном Киселев: 1 июня на Земле начнется мощная магнитная буря

«Мощная магнитная буря значения G4 ожидается 1 июня. Есть небольшая вероятность значения G5. Магнитная буря может вызвать проблемы со спутниками. Из-за нагрева атмосферы и ее расширения увеличивается атмосферное сопротивление для спутников на низких орбитах, что может привести к изменению их орбит», — рассказал он.