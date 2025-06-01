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Астроном Киселев: 1 июня на Земле начнется мощная магнитная буря

Мощность магнитной бури составит G4 и небольшая вероятность значения G5.

Источник: Аргументы и факты

Мощная магнитная буря начнется на Земле к вечеру 1 июня. Как объяснил aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, причиной электромагнитного возмущения стал крупнейший с начала 2025 года выброс массы на Солнце, направленный в сторону Земли.

«Мощная магнитная буря значения G4 ожидается 1 июня. Есть небольшая вероятность значения G5. Магнитная буря может вызвать проблемы со спутниками. Из-за нагрева атмосферы и ее расширения увеличивается атмосферное сопротивление для спутников на низких орбитах, что может привести к изменению их орбит», — рассказал он.

По словам ученого, жители северных регионов России и средних широт могут увидеть северное сияние.

Ранее глава лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил о крупнейшем с начала 2025 года выбросе массы на Солнце, направленном в сторону Земли.