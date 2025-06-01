Госорганам и банкам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры: подробности

С 1 июня в России вступает в силу закон, направленный на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками. Теперь государственные учреждения, банки и крупные компании не смогут использовать иностранные мессенджеры для официального общения с гражданами. Это касается сообщений, требующих от человека конкретных действий, например, предоставления личных данных или оплаты. Подробнее о новых законах читайте в материале KP.RU.
Стоит отметить, что закон устанавливает четкие ограничения для следующих организаций: государственных органов всех уровней, включая полицию и следственные структуры; банков и финансовых организаций, в том числе Центрального банка; государственных компаний; операторов связи; интернет-магазинов и агрегаторов информации о товарах и услугах; сайтов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек; информационных систем с российской аудиторией свыше 100 тысяч человек в сутки.
Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp*, можно будет использовать только для рассылки общедоступной информации, которая уже размещена в интернете. Отправлять через них персонализированные предложения или звонить по личным вопросам запрещено.
Кроме того, закон вводит запрет для граждан на передачу своих сим-карт посторонним лицам. Исключение сделано только для близких родственников, таких как супруги, дети, родители или бабушки и дедушки. Нарушение этих правил будет считаться попыткой мошенничества.
* — Продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации.