Госорганам и банкам запретили общаться с россиянами через иностранные мессенджеры: подробности

Стоит отметить, что закон устанавливает четкие ограничения для следующих организаций: государственных органов всех уровней, включая полицию и следственные структуры; банков и финансовых организаций, в том числе Центрального банка; государственных компаний; операторов связи; интернет-магазинов и агрегаторов информации о товарах и услугах; сайтов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек; информационных систем с российской аудиторией свыше 100 тысяч человек в сутки.