Ужасный нянь: как использовать ююбу при встрече с цзянши

Звучат иронические интонации и в рассказе о «призраке-пособнике» чангуе — это бедолага, которого загрыз тигр. После такой лютой смерти жертва тигра оказывается в заложниках у хищника и вынуждена искать новую жертву на замену себе, чтобы освободить свою душу для следующего перерождения: «…чтобы влачить свое жалкое существование, он должен помогать тигру питаться, так еще и смотреть, как зверь пожирает людей живьем по его вине!» Атарова приводит случай из сборника новелл VIII века «Обширные записи об удивительном», произошедший с одной женщиной. Два года она не догадывалась, что ее муж — тигр, пока он не напился с друзьями и не принял натуральный облик, а когда обман раскрылся и жена начала шутить по поводу его хвоста, обиделся и сбежал: «Как видите, нежная душа некоторых тигров не способна выдержать никаких шуток. Это может говорить о двух вещах: во-первых, тигра легко застыдить, что он раскрыл свой нечеловеческий облик, а во-вторых, возможно, это последнее, что вы увидите в жизни, если он захочет заставить свидетелей позора замолчать».