Календарь на 1 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День «Корабль не сдавать» — США. Слова Don’t Give Up The Ship («Корабль не сдавать») приписывают капитану Джеймсу Лоуренсу, смертельно раненному в бою с британцами во время англо-американской войны 1812 года. Он успел крикнуть их своей команде перед смертью — и с тех пор это стало девизом для ВМС США. Праздник не официальный, но его чтят в военно-морских кругах, особенно в академиях и на флотских базах. Он напоминает о мужестве, верности присяге и силе духа.