Календарь на 1 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей, а в России — День северного флота. В Грузии вспоминают святую Нино — одну из самых почитаемых святых в стране. Русская православная церковь чтит память князя Дмитрия Донского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 1 июня.
* ~Международный день защиты детей~
Международный день защиты детей — напоминание о том, что общество обязано обеспечивать базовые права каждого ребенка: на безопасность, образование, медицинскую помощь и защиту от насилия. Праздник был учрежден в 1949 году на Женевском конгрессе по защите женщин и детей для привлечения внимания к системным проблемам — беспризорности, эксплуатации детского труда, социальному неравенству. Он напоминает о том, что дети — не просто будущее человечества, а его настоящее, требующее внимания и защиты здесь и сейчас.
* ~День Северного флота ВМФ России~
Северный флот — одна из самых мощных составляющих ВМФ России. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите национальных интересов России в Арктике и Мировом океане. На его вооружении находятся атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и новейшие корабли. День Северного флота был учрежден в 1996 году в честь исторического приказа от 1 июня 1933 года о создании Северной военной флотилии, преобразованной в 1937 году в Северный флот.
* ~Всемирный день молока~
Праздник, учрежденный в 2001 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Его цель — напомнить о пользе молочных продуктов и важности молочной отрасли для экономики и питания. В этот день в разных странах проводят ярмарки фермерских продуктов, дегустации, мастер-классы по сыроварению и даже забеги с молочными бутылками.
* ~Всемирный день осведомленности о нарциссическом насилии~
Цель этого дня — помочь распознать скрытые формы психологического давления, манипуляций и эмоционального контроля, которые часто свойственны людям с нарциссическим расстройством личности. Такого рода насилие не всегда видно — оно не про крики и угрозы, а про игнорирование, обесценивание, газлайтинг и разрушение самооценки. Дата приходится на 1 июня и символично совпадает с Днем защиты детей, так как подобное насилие часто начинается в семье.
Какие праздники и памятные даты отмечают 1 июня в других странах.
День «Корабль не сдавать» — США. Слова Don’t Give Up The Ship («Корабль не сдавать») приписывают капитану Джеймсу Лоуренсу, смертельно раненному в бою с британцами во время англо-американской войны 1812 года. Он успел крикнуть их своей команде перед смертью — и с тех пор это стало девизом для ВМС США. Праздник не официальный, но его чтят в военно-морских кругах, особенно в академиях и на флотских базах. Он напоминает о мужестве, верности присяге и силе духа.
День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба) — Грузия. День пришествия святой Нино, которая считается крестительницей страны и одной из самых почитаемых святых в грузинском православии. Именно ей приписывается распространение христианства на территории Иберийского царства в IV веке, когда оно официально стало одной из первых христианских держав в мире.
День графства Дорсет — Великобритания. Праздник приурочен ко дню святой Уиты, покровительницы региона. В этот день местные жители украшают дома и учреждения флагами Дорсета — желтым крестом на красном фоне, устраивают фестивали, фермерские ярмарки и театрализованные представления.
Религиозные праздники 1 июня.
День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского.
1 июня православная церковь вспоминает святого благоверного князя Димитрия Донского — одного из самых известных русских полководцев и государственных деятелей XIV века. Он прославился как герой Куликовской битвы 1380 года, где объединенное русское войско одержало первую крупную победу над монголо-татарами. Церковь причислила Дмитрия Ивановича к лику святых за благочестие, заботу о церквях и монастырях, а также за смелость и мудрость, проявленные в тяжелое для страны время.
День памяти преподобного Корнилия Комельского.
1 июня Русская православная церковь чтит память преподобного Корнилия Комельского — монаха XVI века, основателя Комельского монастыря и духовного ученика святого Нила Сорского. Корнилий был строгим аскетом, сторонником нестяжательства и уединенной жизни, но при этом пользовался авторитетом даже у царей: к нему за советом обращались Василий III и Иван Грозный. Жизнь святого прошла в трудах, молитве и непрерывном духовном поиске. Он строил монастыри, создавал уставы и обучал монахов строгой дисциплине. После смерти его мощи стали почитаться как чудотворные.
Народные праздники и приметы 1 июня.
* Иван Долгий (Ранние льны).
В народном календаре 1 июня называют Иваном Долгим, или днем ранних льнов. С этого дня крестьяне начинали сеять лен — культуру капризную, но очень важную для деревенского быта. Считалось, что лен, посеянный на Ивана, вырастет высоким, крепким и даст ровное, длинное волокно. Была поговорка «Если в этот день дождь — лен будет в рост». Женщины в этот день выходили в поле в чистых сарафанах и с распущенными волосами — чтобы лен тянулся к ним и лучше рос.
* Приметы.
Сеять лен на Ивана — к доброму урожаю.
Утренняя роса — к плодородию.
Ясный день — к жаркому июню.
Сильный ветер 1 июня — к грозовому лету.
Много цветущей черемухи — к дождливой погоде в ближайшие недели.
Какие исторические события произошли 1 июня.
* 1495 год — зафиксировано первое письменное упоминание о шотландском виски.
* 1533 год — в Англии прошла коронация Анны Болейн, ставшей второй женой Генриха VIII и первой из супруг монарха, которую он казнил.
* 1725 год — Екатерина I учредила Орден Святого Александра Невского — одну из высших наград Российской империи.
* 1831 год — английский исследователь Джеймс Росс впервые зафиксировал координаты Северного магнитного полюса.
* 1924 год — с конвейера сошел первый автомобиль марки Chrysler — шестицилиндровый седан.
* 2001 год — в Непале наследный принц Дипендра устроил бойню во дворце, убив короля, королеву и почти всю семью.
* 2009 год — в Атлантике потерпел крушение Airbus A330 рейса AF447 — крупнейшая авиакатастрофа в истории Air France.
* 2015 год — на реке Янцзы затонул круизный теплоход «Дунфанчжисин» — одна из крупнейших речных трагедий в истории Китая, 442 погибших.
Дни рождения и юбилеи 1 июня.
* В 1804 году родился Михаил Глинка — композитор, основоположник русской классической музыки, автор опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила».
* В 1844 году родился Василий Поленов — русский живописец-передвижник, автор «Московского дворика» и библейского цикла.
* В 1892 году родился Аманулла-хан — король Афганистана, инициировавший модернизацию страны и ее независимость от Британии.
* В 1926 году родилась Мэрилин Монро — американская актриса, певица, икона Голливуда 1950-х.
* В 1930 году родился Евгений Птичкин — советский композитор, автор популярных песен, включая «Ромашки спрятались».
Кто отмечает день рождения.
* 88 лет исполняется Моргану Фримену — американскому актеру, лауреату «Оскара», одному из самых узнаваемых голосов Голливуда.
* 78 лет исполняется Джонатану Прайсу — британскому актеру, известному по ролям в театре, кино и сериалах («Игра престолов», «Два папы»).
* 70 лет исполняется Евгении Симоновой — советской и российской актрисе, народной артистке РФ.
* 66 лет исполняется Надежде Кадышевой — певице, солистке ансамбля «Золотое кольцо», народной артистке РФ.
* 52 года исполняется Хайди Клум — немецкой супермодели, телеведущей и продюсеру, звезде шоу Project Runway.
* 51 год исполняется Аланис Мориссетт — канадской певице и автору песен, обладательнице семи премий «Грэмми».
* 50 лет исполняется Николу Пашиняну — премьер-министру Армении.
* 44 года исполняется Эми Шумер — американской стендап-комедиантке и актрисе, звезде фильмов и шоу Netflix.
* 29 лет исполняется Тому Холланду — британскому актеру, наиболее известному по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.
* 26 лет исполняется Дмитрию Алиеву — российскому фигуристу, чемпиону Европы и России.