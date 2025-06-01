«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер» в финале.
Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером». Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Главным арбитром поединка выступил румынский судья Иштван Ковач. Крупную победу со счётом 5:0 одержал «ПСЖ».
На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт, реализовав передачу вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте уже сам Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль, доведя счёт до разгромного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч в ворота «Интера». На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт матча — 5:0.
Таким образом, «ПСЖ» впервые в своей истории завоевал главный клубный трофей Европы. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов весь матч провёл в запасе.