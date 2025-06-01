Как изменится жизнь россиян с 1 июня 2025 года: пенсии, налоги на переводы, ограничения по наличным и SIM-картам

С 1 июня 2025 года в России вступают в силу новые законодательные инициативы, направленные на повышение социальных выплат и усиление финансовой безопасности граждан. В частности, предусмотрено увеличение детских пособий для отдельных категорий семей, что обеспечит дополнительную помощь тем, кто сталкивается с материальными трудностями. Кроме того, в рамках борьбы с финансовыми преступлениями также введены новые правила налогообложения переводов, признанных ФНС доходом, и меры, которые ограничат возможности мошенников, использующих телефонные звонки и банковские операции для обмана граждан. Наряду с этим нас ждут ограничения на использование иностранных мессенджеров, новые требования для снятия самозапрета на кредит на «Госуслугах» и многое другое, о чём мы и расскажем далее.