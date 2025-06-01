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В Брянской области обвалился мост с автомобилями, есть пострадавшие

В Брянской области обвалился мост с автомобилями. Во время происшествия по нему проезжал поезд. Инцидент произошёл сегодня ночью за 3 километра от посёлка Выгоничи, поезд двигался по маршруту Москва — Климово.

Источник: Life.ru

В Брянской области обвалился мост. Видео © SHOT.

По данным SHOT, мост подорвали в двух местах. Всего неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах. На данный момент известно о десяти пострадавших.

Ранее легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом в Германии. В немецком городе Коршенбройх, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, потерпело крушение воздушное судно. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли два человека. Однако, кто именно погиб — пассажиры или жильцы дома, — неизвестно.