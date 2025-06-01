Стала известна дата матча между звездами НХЛ и КХЛ

Товарищеский матч между командами, состоящими из звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг состоится 13 июля. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на организаторов встречи.
Других деталей источники не разглашают. Не известны ни составы команд, ни место проведения игры.
В прошлом году в Москве уже проходила встреча в звездном формате: НХЛ против КХЛ. Тогда игра закончилась результативной ничьей — 8:8.
Однако пока нет информации о матчах между клубами НХЛ и КХЛ, с инициативой которых выступал президент России Владимир Путин. При этом американский лидер Дональд Трамп поддержал эту идею.