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Стала известна дата матча между звездами НХЛ и КХЛ

Товарищеский матч между командами, состоящими из звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг состоится 13 июля.

Товарищеский матч между командами, состоящими из звезд Национальной и Континентальной хоккейных лиг состоится 13 июля. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на организаторов встречи.

Других деталей источники не разглашают. Не известны ни составы команд, ни место проведения игры.

В прошлом году в Москве уже проходила встреча в звездном формате: НХЛ против КХЛ. Тогда игра закончилась результативной ничьей — 8:8.

Однако пока нет информации о матчах между клубами НХЛ и КХЛ, с инициативой которых выступал президент России Владимир Путин. При этом американский лидер Дональд Трамп поддержал эту идею.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отмечала, что исторический хоккейный матч России против США может состояться не раньше сентября. Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев сообщал, что игры между НХЛ и КХЛ пройдут в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.