Миф или реальность: 10 жутких городских легенд, которые оказались правдой

Правда: в 16-м веке ко двору французского короля Генриха Второго привезли «лесного человека» — уроженца Канар Педро Гонсалвуса, страдавшего гипертрихозом — то есть заболеванием, при котором волосы густо растут даже на лице. Гонсалвус получил хорошее образование по программе для дворян и стал судьёй. Впоследствии вдова Генриха Екатерина Медичи женила его на своей горничной Катрин Раффелен — причём жених и невеста не видели друг друга до свадьбы. Катрин и Педро прожили вместе почти сорок лет, у них родилось семеро детей, четверо из которых унаследовали отцовский недуг. Их портреты писали художники со всей Европы, а сама история обросла разнообразными подробностями.