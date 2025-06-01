Миф или реальность: 10 жутких городских легенд, которые оказались правдой

Многие городские легенды — плод воображения фантазёров, распространителей слухов или любителей конспирологии. Но некоторые из них основаны на реальных событиях, просто со временем обрастают вымышленными подробностями. И иногда правда оказывается диковиннее любого мифа.
Крокодилы в канализации Нью-Йорка.
Легенда: в 1930-х годах по «Большому яблоку» ходили слухи, что богатые семьи, державшие дома крокодилов, смывали подросших хищников в унитаз, и те размножались в тёмных тоннелях под городом.
Правда: В 1935 году New York Times сообщила, что подростки нашли в канализации живого аллигатора. Позже находили и других рептилий. Вероятно, их туда выпускали незадачливые владельцы или разорившиеся во время Великой депрессии богачи.
«Человек-мотылёк» из Западной Вирджинии.
Легенда: в 1960-х годах в городке Пойнт-Плезант люди рассказывали о крылатом человекоподобном существе с горящими красными глазами. Две молодые пары даже обратились в полицию с заявлением, что мутант преследовал их машину. Некоторые уфологи и криптозоологи предполагали, что это некий инопланетянин.
Правда: в 1967 году мост Серебряный (Silver Bridge), рядом с которым часто видели «Мотылька», рухнул, погибло 46 человек. Расследование показало, что причиной была усталость металла, но легенда осталась. По ней даже сняли фильм с Ричардом Гиром в главной роли.
Мертвец в кресле из Токио.
Легенда: в 2000-х годах японские интернет-пользователи обсуждали историю о человеке, который умер в своём кресле и оставался там, пока его не нашли через несколько лет.
Правда: в 2011 году в Осаке обнаружили мумифицированное тело мужчины, сидящего перед телевизором. Он умер в 2003-м, но из-за того, что он был хикикомори (отшельником), его отсутствия никто не заметил. Вообще, в нынешней Японии всё чаще стали замечать подобное — из-за социальной изоляции пожилых.
«Чёрные вертолёты».
Легенда: конспирологи утверждали, что правительство США использует чёрные вертолёты без опознавательных знаков для слежки за гражданами и сбора информации.
Правда: в 2014 году в США подтвердили существование секретных вертолётов, которые использовались для слежки за активистами. Позже подобные случаи фиксировали и в Европе.
Ребёнок в коробке из Филадельфии.
Легенда: в 1957 году в американской Филадельфии появилась жуткая история о том, что в закрытой коробке из-под джина нашли ребёнка.
Правда: в том же году полиция действительно обнаружила в картонной коробке 4-летнюю девочку с зашитыми глазами и ртом. Её мать страдала психическим расстройством.
Колодец с телами в Тулузе.
Легенда: в начале XIX века в Тулузе ходили слухи, что в одном из колодцев находят тела людей, исчезавших по ночам.
Правда: в 1837 году при чистке колодца нашли десятки скелетов. Оказалось, что местный сапожник убивал клиентов и сбрасывал их в воду.
Красавица и Чудовище из Франции.
Легенда: бродячий сюжет о девушке, полюбившей заколдованного человека-зверя, считается классической французской сказкой, авторство которой приписывают Шарлю Перро. На самом деле её вывела в свет Лепренс де Бомон.
Правда: в 16-м веке ко двору французского короля Генриха Второго привезли «лесного человека» — уроженца Канар Педро Гонсалвуса, страдавшего гипертрихозом — то есть заболеванием, при котором волосы густо растут даже на лице. Гонсалвус получил хорошее образование по программе для дворян и стал судьёй. Впоследствии вдова Генриха Екатерина Медичи женила его на своей горничной Катрин Раффелен — причём жених и невеста не видели друг друга до свадьбы. Катрин и Педро прожили вместе почти сорок лет, у них родилось семеро детей, четверо из которых унаследовали отцовский недуг. Их портреты писали художники со всей Европы, а сама история обросла разнообразными подробностями.
Дом с черепами в Лондоне.
Легенда: в викторианскую эпоху говорили, что в одном из домов на лондонской улице Гленарма-роуд хранятся человеческие черепа.
Правда: в 2011 году при ремонте дома рабочие обнаружили замурованную комнату с 60 черепами. Вероятно, это была коллекция учёного-антрополога XIX века. Впрочем, в Англии очень любят тему домов с привидениями — это даже считается частью национальной культуры.
Маньяк-клоун в Чикаго.
Легенда: в 2016 году по Чикаго бродил человек в костюме клоуна, пугавший прохожих. Слухи о клоуне-убийце ходили по США и до этого.
Правда: полиция арестовала нескольких переодетых клоунами людей, которые признались, что делали это «для хайпа». Тем не менее у Пеннивайза из романа Кинга «Оно» был прототип — маньяк Джон Гейси, убивший в 70-х годах 33 парня и казнённый в 1994 году. Клоуном-убийцей его прозвали из-за того, что он часто подрабатывал на детских праздниках и любил рисовать клоунов.
Поезд-призрак в Италии.
Легенда: в 1911 году в Италии говорили о поезде, который исчез в тоннеле вместе с пассажирами.
Правда: в 2011 году историки нашли записи о крушении поезда в тоннеле Ломбардии, где погибли все пассажиры. Из-за политических событий катастрофу скрыли. Тем не менее скептики утверждают, что подобное событие скрыть было бы затруднительно даже в то время.