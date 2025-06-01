Американский бизнесмен Илон Маск опроверг слухи о наркотической зависимости, комментируя в социальной сети X публикацию с видео из Белого дома, где предприниматель демонстрировал конструкцию из столовых приборов.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможной наркотической зависимости предпринимателя в период избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.
«Употребление препаратов Маском выходило далеко за рамки эпизодического. Он говорил, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь. Известный эффект хронического употребления», — писала газета The New York Times.
По данным издания, якобы знакомые с предпринимателем утверждают, что Маск систематически употребляет психоактивные вещества в объемах, вызывающих нарушения мочевыделительной функции.