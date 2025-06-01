Стало известно, с кем Овечкин смотрел финал Лиги чемпионов

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мессенджере совместным фото с главой Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Снимок был сделан во время просмотра финального матча Лиги чемпионов, в котором встречались ПСЖ и «Интер».
Фото было опубликовано, когда французы вели со счетом 2:0. Сама же встреча закончилась разгромом миланцев 5:0.
Топовый матч проходил на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Счет был открыт на 12-й минуте встречи. Распечатал ворота соперника защитник Ашраф Хакими.
В итоге ПСЖ впервые в истории завоевал главный клубный трофей, став победителем Лиги чемпионов.