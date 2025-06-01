Стало известно, с кем Овечкин смотрел финал Лиги чемпионов

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мессенджере совместным фото с главой Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Снимок был сделан во время просмотра финального матча Лиги чемпионов, в котором встречались ПСЖ и «Интер».