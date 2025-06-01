Российский нападающий подписал контракт с клубом из НХЛ

Ильин был выбран «Питтсбургом» под 142-м номером на драфте НХЛ 2023 года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за череповецкую «Северсталь» в КХЛ, где в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 30 очков (7 голов и 23 передачи). В плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился одной голевой передачей в пяти играх.