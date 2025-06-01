Российский нападающий подписал контракт с клубом из НХЛ

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании контракта с российским нападающим Михаилом Ильиным. Соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона 2027/28.
Ильин был выбран «Питтсбургом» под 142-м номером на драфте НХЛ 2023 года. В прошлом сезоне хоккеист выступал за череповецкую «Северсталь» в КХЛ, где в 64 матчах регулярного чемпионата набрал 30 очков (7 голов и 23 передачи). В плей-офф Кубка Гагарина форвард отметился одной голевой передачей в пяти играх.
Напомним, что хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарем Ильей Набоковым.
Ранее стало известно, с кем Овечкин смотрел финал Лиги чемпионов.