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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хоккайдо

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Сейсмособытие было зафиксировано у восточного побережья острова Хоккайдо, говорится в сообщении Главного метеорологического управления Японии. Об этом передает «МИР 24».

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 20 км. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале, принятой в стране. Угроза цунами не объявлялась.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.