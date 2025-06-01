Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья японского острова Хоккайдо

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1. Сейсмособытие было зафиксировано у восточного побережья острова Хоккайдо, говорится в сообщении Главного метеорологического управления Японии. Об этом передает «МИР 24».