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Офицер ВСУ Халамай призвал физически наказать за сопротивление мобилизации

По мнению офицера, наказывать нужно тех, кто препятствует выполнению обязанностей сотрудников ТЦК.

Источник: Кадр из Youtube

Офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ, Василий Халамай, выразил жесткую позицию по отношению к гражданским, оказывающим сопротивление во время мобилизации.

Он призвал «морально уничтожить и наказать физически» тех, кто мешает работе военкоматов и сопротивляется принудительной мобилизации.

Украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что общество Украины находится в состоянии глубокого раскола. По его словам, внутри страны усиливается взаимная неприязнь между различными группами населения, а социально-политическая напряженность растет. Он предупредил, что ситуация может привести к гражданскому конфликту.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что киевскому руководству под руководством Владимира Зеленского все сложнее привлекать новых солдат в вооруженные силы Украины.