Офицер ВСУ Халамай призвал физически наказать за сопротивление мобилизации

Украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что общество Украины находится в состоянии глубокого раскола. По его словам, внутри страны усиливается взаимная неприязнь между различными группами населения, а социально-политическая напряженность растет. Он предупредил, что ситуация может привести к гражданскому конфликту.