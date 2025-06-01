Офицер подразделения «Нахтигаль» 413-го батальона «Рейд» ВСУ, Василий Халамай, выразил жесткую позицию по отношению к гражданским, оказывающим сопротивление во время мобилизации.
Он призвал «морально уничтожить и наказать физически» тех, кто мешает работе военкоматов и сопротивляется принудительной мобилизации.
Украинский политолог Константин Бондаренко отметил, что общество Украины находится в состоянии глубокого раскола. По его словам, внутри страны усиливается взаимная неприязнь между различными группами населения, а социально-политическая напряженность растет. Он предупредил, что ситуация может привести к гражданскому конфликту.
Ранее журналист Чей Боуз заявил, что киевскому руководству под руководством Владимира Зеленского все сложнее привлекать новых солдат в вооруженные силы Украины.