Возросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области, есть жертвы

МЧС разбирают завалы. Видео © SHOT.
На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разрезают развороченный вагон, чтобы деблокировать пострадавших и тела погибших.
Ранее Life сообщал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, приведшее к серьёзному инциденту с участием автомобилей и железнодорожного состава. В регионе были оперативно развёрнуты силы экстренного реагирования для оказания необходимой помощи. По предварительной информации, мост могли подорвать.