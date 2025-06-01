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Возросло число пострадавших при обрушении моста в Брянской области, есть жертвы

При обрушении моста в Брянской области погибли четыре человека, которые, предварительно, оказались в эпицентре взрыва. Более 40 человек получили травмы. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

МЧС разбирают завалы. Видео © SHOT.

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разрезают развороченный вагон, чтобы деблокировать пострадавших и тела погибших.

Ранее Life сообщал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, приведшее к серьёзному инциденту с участием автомобилей и железнодорожного состава. В регионе были оперативно развёрнуты силы экстренного реагирования для оказания необходимой помощи. По предварительной информации, мост могли подорвать.