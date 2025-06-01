«Там дети кричат!»: Опубликованы страшные кадры после обрушения моста в Брянской области

Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, предположительно, из-за подрыва. По словам губернатора региона Александра Богомаза, делается всё для оказания помощи пострадавшим. В результате ЧП погибли четверо, более 40 человек получили травмы.