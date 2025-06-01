В России предложили отменить ОГЭ

В обращении парламентарии предлагают вернуться к традиционной форме аттестации в виде письменных и устных экзаменов, которые будут проводиться непосредственно школами. По мнению авторов инициативы, это снизит психологическую нагрузку на учащихся, повысит ответственность педагогов за оценку знаний и сократит бюджетные расходы на организацию масштабного тестирования.