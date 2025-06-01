Предварительно, установлены личности погибших в результате обрушения моста в Брянской области

В Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент инцидента проезжал поезд с автомобилями. Взрывные устройства, предположительно, были заложены в двух местах: на опоре моста и на шпалах. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, позже их число возросло до 40. Существует угроза обрушения ещё одного пролёта моста.