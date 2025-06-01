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Предварительно, установлены личности погибших в результате обрушения моста в Брянской области

Предварительно, трагедия в Брянской области унесла жизни машиниста, помощника машиниста и двух пассажиров. Об этом сообщил SHOT.

Источник: Life.ru

ЧП в Брянской области. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, среди пострадавших есть грудной ребёнок пяти месяцев. Два человека находятся в критическом состоянии, включая малыша. Сейчас за их жизнь борются врачи. Власти готовят авиацию для транспортировки пострадавших в Москву.

В регионе закрыли движение автомобилей на участке автодороги А-240, об этом сообщил Росавтодор. Объезд организован через населённый пункт Выгоничи.

В Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент инцидента проезжал поезд с автомобилями. Взрывные устройства, предположительно, были заложены в двух местах: на опоре моста и на шпалах. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, позже их число возросло до 40. Существует угроза обрушения ещё одного пролёта моста.