Предварительно, установлены личности погибших в результате обрушения моста в Брянской области

ЧП в Брянской области. Видео © SHOT.
По данным телеграм-канала, среди пострадавших есть грудной ребёнок пяти месяцев. Два человека находятся в критическом состоянии, включая малыша. Сейчас за их жизнь борются врачи. Власти готовят авиацию для транспортировки пострадавших в Москву.
В регионе закрыли движение автомобилей на участке автодороги А-240, об этом сообщил Росавтодор. Объезд организован через населённый пункт Выгоничи.
В Брянской области произошло обрушение моста, по которому в момент инцидента проезжал поезд с автомобилями. Взрывные устройства, предположительно, были заложены в двух местах: на опоре моста и на шпалах. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, позже их число возросло до 40. Существует угроза обрушения ещё одного пролёта моста.