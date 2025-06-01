«Мисс Мира-2025»: как прошел конкурс, победительница, как выглядят участницы. Фоторепортаж

21-летнюю Опал Сучату Чуангсри признали самой красивой девушкой мира Mahesh Kumar A. / AP/TASSКонкурс «Мисс мира» уже второй раз подряд принимает Индия. В прошлом году церемония проходила в Мумбаи, теперь — в Хайдарабаде DIVYAKANT SOLANKI / EPAВторое место досталось девушке из Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу. Третьей стала участница из Польши Майя Клайда, а четвертое место заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким DIVYAKANT SOLANKI / EPAРост победительницы — 180 сантиметров. При этом средний рост женщин в Таиланде составляет 157 сантиметров DIVYAKANT SOLANKI / EPAВ конкурсе талантов победили Намибия, Мартиника, Индия и Ирландия. Дебаты выиграли участницы из Замбии, Тринидада и Тобаго, Турции и Уэльса. Лучшие платья оказались у девушек из ЮАР, Пуэрто-Рико, Новой Зеландии и Украины DIVYAKANT SOLANKI / EPAНа победу в конкурсе претендовали 108 участниц со всего мира, в том числе из Латвии, Казахстана и Киргизии DIVYAKANT SOLANKI / EPA.