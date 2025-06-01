Стало известно, когда на Землю обрушатся сильные геомагнитные возмущения

Ранее сообщалось, что на Солнце был зарегистрирован самый мощный выброс корональной массы с начала года, траектория которого направлена в сторону Земли. Это событие может вызвать сильные геомагнитные возмущения. Выброс произошёл в результате мощной солнечной вспышки уровня M8.2 в активной области, находящейся практически на прямой линии между Солнцем и Землёй, что делает попадание солнечного вещества на нашу планету практически неизбежным.