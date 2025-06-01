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Стало известно, когда на Землю обрушатся сильные геомагнитные возмущения

Крупнейший в текущем году выброс плазмы на Солнце, по прогнозам учёных из Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, достигнет Земли в воскресенье, 1 июня. Ожидается, что это событие вызовет магнитные бури.

Источник: Life.ru

По данным исследователей, плазма движется с «исключительно высокой скоростью», достигающей примерно 1,2 тыс. км в секунду. Расстояние в 150 млн км между Солнцем и Землёй плазма преодолеет примерно за 37 часов.

«Предварительный приход газового облака к Земле ожидается завтра около 16 часов по московскому времени наиболее вероятной ветвью расчёта (магнитных бурь. — Прим. Life.ru) на данный момент является прогноз на уровень G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Солнце был зарегистрирован самый мощный выброс корональной массы с начала года, траектория которого направлена в сторону Земли. Это событие может вызвать сильные геомагнитные возмущения. Выброс произошёл в результате мощной солнечной вспышки уровня M8.2 в активной области, находящейся практически на прямой линии между Солнцем и Землёй, что делает попадание солнечного вещества на нашу планету практически неизбежным.