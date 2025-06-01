На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы

Ученые отмечают, что «мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)».