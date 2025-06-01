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Зону отдыха с искусственным озером открыли в Туркестане

Туркестан пополнился еще одной зоной отдыха. Сегодня на территории административно-делового центра сдали в эксплуатацию парк с искусственным озером, передает агентство Kazinform.

Источник: Акимат Туркестанской области

В торжественной церемонии открытия объекта принял участие аким области Нуралхан Кушеров.

Сегодня, в преддверии Дня защиты детей, мы стали свидетелями открытия в Туркестане еще одного парка. Этот парк — один из новых проектов, направленных на повышение экологического и туристического потенциала города. Парк будет способствовать превращению Туркестана в зеленый город. Всего в Туркестане 109 парков и скверов. Это 110-й парк.

сказал аким Нуралхан Кушеров

Городской парк расположен на территории «Нового города» на площади 12,77 га. В парке озеленено 38 438 квадратных метров земли.

В парке привито около восьми тысяч деревьев и зеленых насаждений. Искусственное озеро занимает 19 500 квадратных метров, его емкость — 60 тысяч кубометров воды. Над озером построен пешеходный мост длиной 92 метра, находятся обзорная площадка, водопад, фонтаны.

В зоне отдыха предусмотрены фуд-места, детские площадки, административное здание. Кроме того, установлены палатки, фонари, 270 скамеек и 240 мусорных урн. Парк может вместить до 600 человек. Здесь предусмотрены все условия для комфортного отдыха жителей и гостей города.