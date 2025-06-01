Зону отдыха с искусственным озером открыли в Туркестане

Сегодня, в преддверии Дня защиты детей, мы стали свидетелями открытия в Туркестане еще одного парка. Этот парк — один из новых проектов, направленных на повышение экологического и туристического потенциала города. Парк будет способствовать превращению Туркестана в зеленый город. Всего в Туркестане 109 парков и скверов. Это 110-й парк.