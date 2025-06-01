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15 малышей родились в Хабаровске в День города

Семьи получат сертификаты на 50 тысяч и шанс выиграть миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

31 мая в Хабаровске отметили День города. В этот день в родильных домах родились 15 детей — 11 девочек и четыре мальчика. Для их семей подготовили подарки и праздничную программу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Молодые родители, у которых малыши появились на свет в День города, получат материальную поддержку. Все 15 семей пригласят на торжественное мероприятие в Городской дворец культуры.

«На празднике вручат дипломы и сертификаты номиналом 50 тысяч рублей — их можно будет использовать для покупки детских товаров», — рассказали в администрации города.

Кроме того, по итогам лотереи одна из семей получит денежный приз в миллион рублей.