15 малышей родились в Хабаровске в День города

31 мая в Хабаровске отметили День города. В этот день в родильных домах родились 15 детей — 11 девочек и четыре мальчика. Для их семей подготовили подарки и праздничную программу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Молодые родители, у которых малыши появились на свет в День города, получат материальную поддержку. Все 15 семей пригласят на торжественное мероприятие в Городской дворец культуры.
«На празднике вручат дипломы и сертификаты номиналом 50 тысяч рублей — их можно будет использовать для покупки детских товаров», — рассказали в администрации города.
Кроме того, по итогам лотереи одна из семей получит денежный приз в миллион рублей.