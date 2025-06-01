Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
«Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров — проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет», — привела она свою оценку в разговоре с агентством.
Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы.
«Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают “заманчивое” предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж», — добавила эксперт.