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Мошенники подделывают Telegram-каналы известных блогеров, заявила эксперт

Храпунова: мошенники массово подделывают Telegram-каналы известных блогеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мошенники начали массово подделывать Telegram-каналы известных блогеров, а затем среди прочих постов предлагать им инвестировать или купить какие-то курсы, сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

«Массовое создание поддельных Telegram-каналов известных блогеров — проблема известная, но способов защиты от нее, к сожалению, пока нет», — привела она свою оценку в разговоре с агентством.

Храпунова отметила, что в этой ситуации под угрозой оказываются подписчики этих каналов, которых аферисты автоматически включают в свои группы.

«Дальше среди привычных постов блогера вдруг размещают “заманчивое” предложение инвестировать или купить какие-то курсы. Всем пользователям Telegram надо включить защиту от включения в группы неизвестными абонентами. Это убережет от таких краж», — добавила эксперт.