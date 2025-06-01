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Футбольный клуб ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» из Франции со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира.

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» из Франции со счетом 5:0 победил итальянскую команду «Интер» в финале Лиги чемпионов. ПСЖ впервые стал победителем этого турнира.

Голы в составе французов забили Ашраф Хакими (12-я минута), Дезире Дуэ (20-я и 63-я), Хвича Кварацхелия (73-я) и Сении Маюлу (86-я). Также ПСЖ стал первым клубом в истории чемпионата, победившим в финале с разницей в пять мячей.

ПСЖ является самым титулованным футбольным клубом во Франции. Команда занимает пятую строчку в рейтинге УЕФА. С 2024 года за клуб играет в том числе российский вратарь Матвей Сафонов. Финальную игру он провел в запасе.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера клуба «Краснодар» Мурада Мусаева с завоеванием командой чемпионского титула в российском чемпионате по футболу.

24 мая «Краснодар» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0 обыграл московский «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России по футболу.