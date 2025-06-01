Молодой форвард ПСЖ стал главным героем финального матча против «Интера»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ получил награду лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов. 19-летний французский футболист стал ключевой фигурой в разгромной победе своего клуба над миланским «Интером» со счетом 5:0, отметившись двумя забитыми мячами и голевой передачей.
Юный форвард установил сразу несколько исторических достижений. В возрасте 19 лет и 362 дней он стал самым молодым игроком, оформившим «гол+пас» в финале главного клубного турнира Европы. Также Дуэ стал первым футболистом, записавшим на свой счет три результативных действия в решающем матче Лиги чемпионов.
«Пари Сен-Жермен» приобрел талантливого нападающего у «Ренна» летом 2024 года за 50 миллионов евро. Всего за один сезон Дуэ не только оправдал вложения клуба, но и вошел в историю футбола.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала десятки болельщиков после победы ПСЖ.