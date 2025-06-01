Молодой форвард ПСЖ стал главным героем финального матча против «Интера»

Юный форвард установил сразу несколько исторических достижений. В возрасте 19 лет и 362 дней он стал самым молодым игроком, оформившим «гол+пас» в финале главного клубного турнира Европы. Также Дуэ стал первым футболистом, записавшим на свой счет три результативных действия в решающем матче Лиги чемпионов.