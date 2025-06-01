В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

«В настоящее время в России все вопросы, связанные с тишиной и ее соблюдением, регулируются на уровне субъектов федерации. Кроме того, каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей. В Московской области административная ответственность для шумных соседей составляет 1 000−3 000 рублей, для должностных лиц, ИП — 5 000−10 000 рублей, а для юрлиц — 20 000−50 000 рублей», — сказал Колунов.