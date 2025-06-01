В ГД предупредили о штрафах за нарушение режима тишины в домах

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах (МКД) и штрафные санкции за его нарушение, в Москве за несоблюдение такого режима грозит штраф до 80 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В настоящее время в России все вопросы, связанные с тишиной и ее соблюдением, регулируются на уровне субъектов федерации. Кроме того, каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за проведение шумных работ и шумное поведение грозит от 500 до 4 000 рублей для физических лиц, от 4 000 до 8 000 рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 40 000 до 80 000 рублей. В Московской области административная ответственность для шумных соседей составляет 1 000−3 000 рублей, для должностных лиц, ИП — 5 000−10 000 рублей, а для юрлиц — 20 000−50 000 рублей», — сказал Колунов.
Парламентарий напомнил, что общее для всех регионов правило — запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить «тихий час» днем. По его словам, время такого перерыва чаще всего устанавливается в промежуток с 13.00 до 15.00.
«Если вас беспокоит шум, о нарушении режима тишины необходимо проинформировать органы полиции по номеру 02. Сотрудники обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административном правонарушении. В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно», — добавил он.
Колунов подчеркнул, что необходимо уважать своих соседей, «отложите до утра игру на музыкальных инструментах и пение, убавьте звук телевизора, прекратите ремонт».