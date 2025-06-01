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Мост в Брянской области рухнул за пару секунд до прохождения под ним поезда с пассажирами

Обрушение моста в Брянской области произошло за пару секунд до прохождения пассажирского поезда под ним. По данным SHOT, локомотив протаранил уже разрушенную конструкцию путепровода.

Двухполосная автомобильная дорога упала на железнодорожные пути под углом 45 градусов вместе с проезжавшим по ней грузовиком. В результате столкновения удар пришёлся на кабину машиниста, который погиб вместе с помощником. Поезд сошёл с рельсов, а первый вагон получил серьёзные повреждения.

В Брянской области 31 мая в 22:44 произошло обрушение автомобильного моста в момент проезда под ним поезда. В пресс-службе РЖД уточнили, что трагедия случилась из-за вмешательства в работу транспортной инфраструктуры. Движение автомобилей на участке автодороги А-240 было перекрыто, организован объезд через населённый пункт Выгоничи.