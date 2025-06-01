Мост в Брянской области рухнул за пару секунд до прохождения под ним поезда с пассажирами

Двухполосная автомобильная дорога упала на железнодорожные пути под углом 45 градусов вместе с проезжавшим по ней грузовиком. В результате столкновения удар пришёлся на кабину машиниста, который погиб вместе с помощником. Поезд сошёл с рельсов, а первый вагон получил серьёзные повреждения.
В Брянской области 31 мая в 22:44 произошло обрушение автомобильного моста в момент проезда под ним поезда. В пресс-службе РЖД уточнили, что трагедия случилась из-за вмешательства в работу транспортной инфраструктуры. Движение автомобилей на участке автодороги А-240 было перекрыто, организован объезд через населённый пункт Выгоничи.