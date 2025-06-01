Мост в Брянской области рухнул за пару секунд до прохождения под ним поезда с пассажирами

Двухполосная автомобильная дорога упала на железнодорожные пути под углом 45 градусов вместе с проезжавшим по ней грузовиком. В результате столкновения удар пришёлся на кабину машиниста, который погиб вместе с помощником. Поезд сошёл с рельсов, а первый вагон получил серьёзные повреждения.