Россиянам напомнили про штрафы за нарушение тишины

В Москве за нарушение покоя граждан предусмотрены существенные штрафы: от 500 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 4 до 8 тысяч для индивидуальных предпринимателей и от 40 до 80 тысяч рублей для юридических лиц. В Московской области санкции несколько мягче — от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч для ИП и должностных лиц, от 20 до 50 тысяч для организаций.