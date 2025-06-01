Россиянам напомнили про штрафы за нарушение тишины

В России вопросы соблюдения тишины в многоквартирных домах регулируются на региональном уровне. Как сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, каждый субъект федерации самостоятельно определяет временные рамки режима тишины и размер административных штрафов за его нарушение.
В Москве за нарушение покоя граждан предусмотрены существенные штрафы: от 500 до 4 тысяч рублей для физических лиц, от 4 до 8 тысяч для индивидуальных предпринимателей и от 40 до 80 тысяч рублей для юридических лиц. В Московской области санкции несколько мягче — от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч для ИП и должностных лиц, от 20 до 50 тысяч для организаций.
Общими для всех регионов остаются требования соблюдения ночной тишины и обязательного «тихого часа» днем, который обычно длится с 13:00 до 15:00. При нарушении этих правил граждане могут обратиться в полицию.
Сотрудники обязаны прибыть на место, зафиксировать нарушение и принять соответствующие меры. Парламентарий призвал граждан проявлять уважение к соседям и воздерживаться от шумных действий в неположенное время.
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