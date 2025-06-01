Протесты против перехода на евро начались в Болгарии

Массовые акции протеста против введения евро прошли в Софии и других городах страны, где участники выступили в поддержку сохранения национальной валюты — болгарского лева. Об этом информирует Болгарское национальное радио.
«Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии “Возрождение”, “Величие”, МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», — передает радио.
По информации радиостанции, болгары боятся экономических последствий от введения евро, а также считают лев не просто валютой, а символом независимости своей страны.
Уточняется, что в ходе акций протеста: в Пернике активисты демонстративно уничтожили изображения руководителей европейских государств, в Русе перекрыли главную транспортную магистраль — бульвар Христо Ботева.
Ранее президент Болгарии Румен Радев предложил провести референдум о присоединении к еврозоне.