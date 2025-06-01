Протесты против перехода на евро начались в Болгарии

«Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии “Возрождение”, “Величие”, МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны», — передает радио.