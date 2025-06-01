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Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах

Ученый Марьинский: мухи могут появиться в квартирах москвичей в середине июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мухи могут появиться в квартирах москвичей уже в середине июня, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Вообще, мухи — это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться», — рассказал Марьинский.

Он пояснил, что прогнозировать, будет ли этим летом мух больше обычного очень сложно. Однако, учитывая их жизненный цикл, вряд ли на них как-то сказалась прошедшая теплая зима.