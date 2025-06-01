Москвичам рассказали, когда мухи могут появиться в квартирах

«Вообще, мухи — это очень большая группа насекомых. Если мы говорим о тех мухах, которые в теплое время года летают в домах, то они начнут появляться массово заметно где-то к середине июня. Больше всего их станет к июлю. А соответственно, потихоньку, во второй половине лета, их количество начнет снижаться», — рассказал Марьинский.