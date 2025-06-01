В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Если ребенок случайно проглотил батарейки, нужно избегать кормления и обратиться к врачу, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Родителям не следует позволять детям играть с мелкими деталями игрушек и батарейками, особенно “кнопочного” типа, которые могут быть случайно проглочены, они способны вызвать физическую травму и генерировать электрический ток в желудке, что требует немедленной медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в случае проглатывания любого мелкого предмета или батарейки необходимо срочно обратиться к врачу и избегать кормления ребенка до проведения рентгенографии.
«Наличие упаковки от игрушки или части предметов, которые были проглочены, поможет медицинским работникам определить их характеристики и потенциальные риски», — пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре призвали родителей обращать внимание на качество и безопасность игрушек, а также на предупреждение о возрастных ограничениях.
«При покупке стоит проверять маркировку и конструкцию: они должны быть прочными и безопасными, без острых углов и мелких съемных деталей. Детям до 3 лет следует выбирать игрушки побольше и без поверхностного окрашивания», — отметили в пресс-службе.
Там также добавили, что родителям нужно проявлять особую осторожность с неустойчивой мебелью и бытовой техникой. Они могут привести к травмам, особенно у младенцев и детей от 3 до 5 лет. На шкафах и комодах необходимо устанавливать замки и фиксаторы, чтобы предотвратить несчастные случаи.
«Помните о безопасности детей и в цифровом мире — важно контролировать потребляемый контент. Будьте особенно внимательны к играм и приложениям, привязанным к банковским картам, чтобы избежать несанкционированных покупок контента, не предназначенного для них», — пояснили в ведомстве.