В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если ребенок проглотил батарейки

Там также добавили, что родителям нужно проявлять особую осторожность с неустойчивой мебелью и бытовой техникой. Они могут привести к травмам, особенно у младенцев и детей от 3 до 5 лет. На шкафах и комодах необходимо устанавливать замки и фиксаторы, чтобы предотвратить несчастные случаи.