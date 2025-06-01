Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета

По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около 6 миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам главного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.