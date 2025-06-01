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Эндокринолог предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета

Эндокринолог Дедов предложил ввести обязательный анализ на выявление диабета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов предложил в беседе с РИА Новости ввести в стране обязательную сдачу анализов на выявление сахарного диабета.

«Конечно, это было бы замечательно (ввести сдачу анализов — ред.). Если бы приходили на диспансеризацию — там бы не пропустили (диагноз — ред.)», — сказал академик агентству.

По официальным данным Минздрава, сахарный диабет в России есть у около 6 миллионов россиян, из них почти 67 тысяч — дети. По оценкам главного эндокринолога Минздрава Ивана Дедова, численность больных диабетом фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы.

«Когда мы берем выборки (количества больных сахарным диабетом — ред.) — они все заужены… Сахарный диабет — пандемия неинфекционных заболеваний», — заключил Дедов.

Вопросы лечения и профилактики сахарного диабета 1-го и 2-го типов обсуждались на X (XXXI) Национальном диабетологическом конгрессе с международным участием.