Times: Британия обсуждает закупку у США оснащенных ядерным оружием истребителей

Британское правительство планирует наращивание потенциала ядерных сил и в настоящее время обсуждает с американской стороной приобретение истребителей F-35A, обладающих возможностью применения ядерных бомб B61. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источники.
Ядерные силы Великобритании сегодня базируются на четырех атомных субмаринах типа Vanguard, вооруженных ракетами Trident II (D5) американского производства. Однако, как сообщают источники, в ближайшей перспективе Лондон намерен расширить свои ядерные возможности за счет приобретения самолетов F-35A, способных нести тактическое ядерное оружие.
«Мир становится более опасным. Ядерные риски возрастают», — сказал в беседе с изданием министр обороны Великобритании Джон Хили.
Ранее издание LADbible сообщало, что в Британии испытали глубокую тревогу после анализа последствий потенциального ядерного удара по стране, смоделированных с помощью компьютерного прогнозирования.