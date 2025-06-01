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Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Юрист Иващенко: квитанции об оплате ЖКУ лучше не выбрасывать на случай суда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года, но и потом лучше их не выбрасывать: иногда такие документы становятся весомым аргументом в суде, рассказала агентству Прайм ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

По ее словам, наличие квитанции не только поможет доказать факт оплаты коммунальных услуг, но и пригодится в других ситуациях. Например, она подтвердит, что вы проживали в квартире, арендовали ее, вели совместное хозяйство или фактически приняли наследство в положенный по закону срок. Квитанцию за ЖКУ могут принять в качестве доказательства алиментных выплат.

«Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум 3 года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться», — советует Иващенко.