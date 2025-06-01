Юрист раскрыла, зачем хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

По ее словам, наличие квитанции не только поможет доказать факт оплаты коммунальных услуг, но и пригодится в других ситуациях. Например, она подтвердит, что вы проживали в квартире, арендовали ее, вели совместное хозяйство или фактически приняли наследство в положенный по закону срок. Квитанцию за ЖКУ могут принять в качестве доказательства алиментных выплат.